Il Natale di Emma Marrone | Ceno dai miei e poi vado in chiesa

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Francesca Galici In diretta con I Lunatici di Rai Radio Due,ha raccontato il suoin famiglia nel paese salentino, dove va indopo cena prima di ritrovarsi con gli amici al bar per fare l'alba I Lunatici di Rai Radio 2 non si sono fermati nemmeno nella notte die così, puntuali come sempre, a mezzanotte e mezza hanno salutato i loro radioascoltatori. Hanno tenuto compagnia nella alle persone sole, a chi era in viaggio e a chi, nonostante il, stava comunque lavorando. Hanno traghettato il popolo della notte fino all'alba e hanno avuto ospiti importanti, che hanno voluto dare il loro augurio in diretta a tutti quelli in ascolto. Tra loro c'è stata, la cantante salentina che ha voluto essere presente anche in quest'occasione. Sincera, schietta e senza filtri come sempre,ha raccontato come vive lei la Vigilia di ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Radio105 : 'Adesso è davvero Natale' @MarroneEmma ?? #Emma #EmmaMarrone #Natale #famiglia #19dicembre #Radio105 - nnorthstardust : Stasera su rai 1 c'è la bella e la bestia(film) , la mia dose di Emma Watson a natale ?? - giametta_emma : RT @wondervjeon: quindi : - Jungkook potrebbere droppare jjk1 da un momento all'altro - Taehyung ha la canzone di natale da rilasciare -… -