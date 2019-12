Grand Theft Auto V festeggia il Natale con un evento | i contenuti

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)ilcon un, iCon l’avvicinarsi delle festività natalizie, Rockstar Games decide di proporre per GTA V deiper la modalità multiplayer; vediamo cosa propone l’online di uno dei giochi più seguiti. Il successo di GTA VV è un’avventura dinamica in terza persona in un contesto open world, sviluppato da Rockstar Games per Playstation 3 e Xbox 360; successivamente il titolo è approdato anche su Playstation 4, Xbox One e PC con nuovi(tipo la visuale in prima persona, la possibilità di comandare animali tramite dei collezionabili, il redesign dei fondali marini e tanto altro). È uno dei videogiochi più venduti di sempre, con più di 115 milioni di copie distribuite ed è anche il prodotto videoludico con il più alto budget, costato ben 256 milioni di dollari. Il videogioco si ...

Leggi la notizia su termometropolitico

dgitalgamer : Offerte nei migliori giochi - Playstation 4 IT Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (-65.0%) Grand Theft Auto V… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Grand Theft Auto V (GTA V) - Xbox One - Lingua italiana Xbox One - GamingToday4 : Vedi questa nonna dall'aspetto dolce? Può darti un calcio in “Call of Duty” e “Grand Theft Auto”. – Divertimento -