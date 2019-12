Dakar 2020 | addio Sud America | si torna in Africa Il programma e le 12 tappe

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’avvicinarsi del Natale, per gli appassionati di motorsport, significa che siamo a due settimane dall’inizio dellala cui 42esima edizione prenderà vita il 5 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita. 8.000 miglia, 351 veicoli si sfideranno per 12 lunghi e devastanti giorni di gara. Laalle sue basi, con leche passeranno attraverso estenuantinel deserto rendendo molto più complicata sia l’effettiva guida che la preparazione dei mezzi. L’obiettivo è chiaramente quello di riportare laai fasti del passato, quando un trionfo era un successo d’importanza enorme per il panorama motoristico. I momenti salienti dellasaranno visibili ogni sera su Canale 20, tramite una sintesi che coinvolgerà tutte le classi. Di seguito il calendario completo della manifestazione con l’elenco completo di tutte le 12in ...

