Caldo record a Torino | a Natale la temperatura più alta in 150 anni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La notte didel 2019 passerà alla storia come la più calda registrata anegli ultimi 150. Tra il 24 e il 25 dicembre, infatti, la colonnina di mercurio ha toccato un picco di 17,8 °C come comunicato in mattinata dalla Società Meteorologica Italiana su Facebook. “Che ilfosse meno bianco e freddo di come la tradizione lo dipinge, lo sapevamo, ma così è un pò troppo” hanno scritto gli esperti.Per effetto del forte vento di Fohen, spiegano gli esperti, l’aria si è surriscaldata fuori norma facendo così passare la notte didel 2019 come la più calda della recente storia torinese. Poco dopo mezzanotte, infatti, i termometri hanno registrato una massima di 17,8 gradi sopra lo zero, valore mai registrato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre nè di notte, né di giorno. Uneccezionale dunque, per ilnella ...

