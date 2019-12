Calciomercato Milan | i rossoneri a un passo da Zlatan

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Urgono ritocchi in casa. I dirigenti sono già al lavoro per cercare di comprendere quali possano essere i rinforzi giusti per la rosa rossonera. Ilha avuto una sonora batosta a Bergamo. Il 5 a 0 con l’Atalanta passerà alla storia forse come una delle giornate più nere della squadra rossonera. Secondo le ultime notizie i dirigentinon hanno perso la fiducia nel poter disputare una seconda parte di campionato all’altezza del nome della squadra. Ilè alla ricerca di rinforzi e sembra che il primo sia proprio il ritorno di uno dei giocatori più rappresentativi della società rossonera,Ibrahimovic. Il giocatore svedese ha più volte detto che ha nostalgia dell’Italia e ha il desiderio di tornare quanto prima a giocare nella serie A. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti con la dirigenza rossonera. Maldini e Boban stanno facendo di ...

Gazzetta_it : #Ibrahimovic, il #Milan ti vuole subito e fino all'estate 2021. E tra #Boban e #Elliott è pace fatta #calciomercato… - FabrizioRomano : Il PSG ha avviato una trattativa con il Milan per Lucas Paquetà: dialoghi in corso per la cessione del brasiliano (… - MarcoBovicelli : #Milan, trattativa con il #PSG per il trasferimento di Lucas #Paqueta: pallino di Leonardo che lo ha portato a a Mi… -