Parma | rissa in strada e carabiniere ferito | moldavo in manette

(Di martedì 24 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero, dopo aver aggredito i carabinieri per non farsi catturare, ha reso impossibile la conclusione delle operazioni di fotosegnalazione una volta giunto in caserma: trauma sternale per uno degli uomini dell'Arma colpiti dal facinoroso Fermato per un controllo dai carabinieri del nucleo radiomobile didopo le numerose segnalazioni di unain corso tra stranieri , si è rivoltato contro di loro aggredendoli e mandandone uno al pronto soccorso, per proseguire poi con le proprie intemperanze anche in caserma durante le fasi di identificazione. Protagonista in negativo dell'ennesima violenza commessa nei confronti di rappresentanti delle forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni è un cittadino di nazionalità moldava classe '93, ora recluso dietro le sbarre di una cella di sicurezza ed in attesa di giudizio direttissimo. L'episodio a ...

Leggi la notizia su ilgiornale