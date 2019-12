Opera on Ice | Alfonso Signorini porta in tv la danza sul ghiaccio

(Di martedì 24 dicembre 2019) Appuntamento mercoledì 25 dicembre, alle 16.20, su Canale 5, per lo show che coniugae musica. In pista campioni...

Leggi la notizia su today

SportRepubblica : Pattinaggio, la magia di Opera on Ice in tv il giorno di Natale - ilpopoloveneto : Canale5: Torna la danza sul ghiaccio di Opera on Ice - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #OperaonIce in tv a #Natale con la star del ghiaccio #Plushenko -