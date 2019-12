Milano | cede grata in via Melchiorre Gioia | donna di 62 anni cade per un metro e mezzo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Si apre unain una strada di: unadi 62ieri pomeriggio è caduta, facendo un un volo di un. L’incidente è accaduto in via, all’altezza del civico 55, intorno alle 16: al passaggio dellalasi è sganciata dai sostegni, facendola precipitare. Subito soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto, la 62enne è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo: nella caduta ha riportato diverse contusioni. L'articoloin viadi 62per unproviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

