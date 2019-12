(Di martedì 24 dicembre 2019) Undi una ditta di Chiavari èall'interno di unacon alta tensione dove stava riparando un guasto. È accaduto a Casarza Ligure (provincia di Genova), in via Tangoni. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, il magistrato di turno e i medici del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Il collega sotto chock Insieme all'uomo, riporta il sito del Secolo XIX, era presente sul posto un collega, sotto chock dopo l'incidente. La vittima, 45 anni, era sposato con due figli. Gli inquirenti stanno indagando per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Leggi la notizia su tg24.sky

Agenzia_Ansa : Tecnico morto folgorato in una cabina elettrica in Liguria #ANSA - SkyTG24 : Liguria, morto un tecnico folgorato in una cabina elettrica - populista375 : RT @Agenzia_Ansa: Tecnico morto folgorato in una cabina elettrica in Liguria #ANSA -