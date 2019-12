Leonor di Spagna a quanti anni indosserà la tiara? (Di martedì 24 dicembre 2019) Il 2019 è stato un anno importante per Leonor di Borbone. Quella che sarà la prossima regina di Spagna ha compiuto 14 anni, tenuto due importantissimi discorsi (uno in catalano), preso parte ufficialmente ai premi delle Asturie, tra le occasioni formali più importanti della nazione. Ma nell’essere principessa, la figlia di Letizia e Felipe manca ancora di un’altra prima volta. Non l’abbiamo, infatti, ancora mai vista con una tiara, simbolo della regalità che ancora resta, tra i capelli. Non la vedremo nemmeno nel 2020. Ma di certo la bionda Leonor non dovrà aspettare quanto sua madre che ha indossato per la prima volta il gioiello nel giorno delle nozze con Felipe. A corte ci sono delle regole precise. E il protocollo secondo cui la tiara può essere indossata solo da una donna sposata vale solo per le borghesi d’origine. Come l’ex giornalista spagnola o ...

Leggi la notizia su vanityfair

Leonor Spagna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Leonor Spagna