La piazza “strapiena” di Matteo Salvini ad Ancona che non lo era

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) «strapiena ieri adstamattina! Emozionante. Più ci attaccano, più cresciamo».è ancora molto emozionato (al punto di non ricordare se era ieri o questa mattina) per la giornata di ieri adcon il suo strepitoso comizio indel Plebiscito. Ma ieri ina sentirenon c’era una folla oceanica, e soprattutto lanon era affatto strapiena.e le folle oceaniche che non lo sono Questo non vuol dire chenon vada “forte” nei sondaggi (anche se sono mesi che sta “volando” nei sondaggi ma è sempre sulle stesse percentuali) o che la Lega non sia un partito in grado di raccogliere una grande quantità di consensi. Semplicemente ieri, ad, i simpatizzanti della Lega e dinon erano così tanti quanto la macchina della propaganda vorrebbe far credere. E non è la prima ...

matteosalvinimi : Piazza strapiena ieri mattina ad Ancona! Emozionante. Più ci attaccano, più cresciamo. - ernesto_casara : RT @matteosalvinimi: Piazza strapiena ieri mattina ad Ancona! Emozionante. Più ci attaccano, più cresciamo. - LegaComo : RT @matteosalvinimi: Piazza strapiena ieri mattina ad Ancona! Emozionante. Più ci attaccano, più cresciamo. -