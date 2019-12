Kia - La nostra intervista a Gustavo De Cicco

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nei primi undici mesi del 2019, la Kia ha immatricolato in Italia 44.260 vetture, con una quota di mercato pari al 2,49% (dati Unrae). Ecco laDe, fleet & remarketing manager della Kia Italia.Può tracciare un primo bilancio del 2019 per il settore auto aziendali? E quali previsioni fate per il 2020? Per la Kia, il 2019 è stato un anno di grande sviluppo nel settore delle auto aziendali. Ci siamo dotati di una nuova organizzazione, fatta di persone esperte e affidabili, e di nuovi strumenti finanziari e di noleggio, per esaudire le richieste di tutti i nostri clienti.Grandi flotte, Pmi, liberi professionisti e privati: come sta evolvendo il mix dei vostri clienti tra questi canali? Lunione dellorganizzazione e delle soluzioni di acquisto con i nostri prodotti, sempre nuovi e allavanguardia della tecnica, ci ha permesso dincrementare notevolmente la ...

Leggi la notizia su quattroruote

