Uomini e Donne | trono classico | GIULIO e GIOVANNA | ancora incomprensioni…

Leggi la notizia su tvsoap

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A partire da questo pomeriggio,andrà in pausa per le festività natalizie e tornerà in scena soltanto il 7 gennaio 2020; nonostante questo, Maria De Filippi sta continuando a registrare le puntate inedite del suo dating show, nelle quali il tronistaRaselli saràdiviso trae Giulia, le sue due corteggiatrici., news: Giulia presenta ai suoi genitori Grazie alle anticipazioni fornite dalla talpe de Il Vicolo delle News, è stato possibile apprendere cheha baciato nuovamentenel corso di un’esterna dove ha chiarito con lei le ultime divergenze sorte; nonostante ciò, il bel Raselli ha effettuato un viaggio con Giulia, che lo ha portato in Puglia per presentargli i suoi genitori. Oltre a parlare di alcuni problemi economici sorti all’interno della sua famiglia, la corteggiatrice ha tenuto a sottolineare ...

