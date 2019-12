Tumore ai polmoni | nuovo biomarcatore per identificare i candidati all’immunoterapria

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) EpsiLon è ilche potrebbe rappresentare la svolta per l’identificazione dei pazientiall’immunoterapia. Si tratta di uno score prognostico precedentemente generato su 154 pazienti conpolmonare non a piccole cellule trattati con immunoterapia presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Bari. Lo score, che comprende diversi parametri clinici (performance status, fumo e presenza di metastasi epatiche al basale) e biochimici (livelli di LDH e rapporto neutrofili-linfociti), si era dimostrato in grado di distinguere i gruppi di pazienti con diversa prognosi. Da qui, lo studio condotto all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) su 200 pazienti naive e pubblicato sulla rivista scientifica Cancers. “EPSILoN score è uno strumento utile per guidare le decisioni terapeutiche nei pazienti conpolmonareal ...

