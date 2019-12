Tolo Tolo | Checco Zalone | Razzista? Ma se il primo migrante ero io!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)respinge le accuse di razzismo rivendicando il suo passato di immigrato dal Sud rifiutato da tutti prima di arrivare al successo. In attesa dell'uscita disi difende dalle accuse di razzismo piovutegli addosso per via del provocatorio video de L'immigrato ricordando di essere stato un immigrato a sua volta., uno dei film più attesi di Natale 2019, scatena già polemiche prima dell'uscita per via della comicità provocatoria die lui si difende in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ricorda il suo passato di: "Suonavo il piano vestito da Babbo Natale per 50 euro e il pubblico inferocito mi chiedeva di fare meno rumore per non disturbare la festa. ...

