Sequestrata tonnellata di alimenti non sicuri nel Comasco | cibo pronto a finire in tavola

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unadisequestrato dalla guardia di finanza nelconsiderato non sicuro a causa della mancanza di informazioni essenziali da fornire ai consumatori. Glierano pronti persulle tavole in occasione delle festività natalizie. Sull’etichetta dei prodotti sequestrati non erano riportati nemmeno gli ingredienti contenuti.

