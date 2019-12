Pozzuoli | collegamenti per le isole sospesi e traffico in tilt

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –per lesenza nessun avviso, così la città disi blocca e gli automobilisti restano imbottigliati in lunghe code di. Chi voleva raggiungere il golfo ed imbarcarsi è rimasto sorpreso nello scoprire il blocco dei, inizialmente limitato solo a Napoli, era in realtà esteso anche a. Lunghissime le code di macchine che hanno mandato inilveicolare nella cittadina flegrea. Espolode quindi la rabbia del sindaco di, Vincenzo Figliolia, che in un lungo post sulla sula pagina Facebook ha dichiarato: “Da stamattina la città è paralizzata dalle auto dirette alleche non possono imbarcarsi a causa della sospensione dei. Nessuno si è preoccupato di avvisarci né di avvisare preventivamente gli automobilisti in partenza che​ non ci si poteva imbarcare ...

