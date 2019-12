Nicole Mazzocato umiliata | Fabio reagisce | “chiedo…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quella traColloricchio eera una storia che andava avanti dal 2015 e che il pubblico di “Uomini e Donne” e dei social aveva adorato. Se all’inizio poteva sembrare che la rottura tra loro fosse avvenuta in modo pacifico, in realtà c’è da ricredersi: oggi arrivano addirittura a querelarsi…a “Rivelo”ha raccontato della rottura a “Rivelo” la trasmissione condotta da Lorella Boccia: “Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi… Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati. Ho querelatoper le dichiarazioni che ha rilasciato: un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici… Mi sono sentita veramente ...

