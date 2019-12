‘Ndrangheta in Piemonte | il governatore Cirio | “L’accusa a Rosso è la peggiore

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “La tipologia d’accusa che ha colpito Robertoè la, è abominevole, qualcuno ha detto vomitevole, condivido”. Albertodel, ha aperto così le comunicazioni al Consiglio regionale sull’arresto dell’esponente del centrodestra con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Sempre in Consiglio regionale, Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno per chiedere “la tempestiva sospensione da consigliere regionale” dell’ormai ex assessore. Lo ha annunciato il capogruppo Maurizio Marrone, in apertura della seduta. L’ordine del giorno chiede anche la costituzione di parte civile della Regionenell’eventuale processo nei confronti di, che è stato già espulso da Fratelli d’Italia ed è in carcere da venerdì mattina. Ilha detto di essere stato male per ...

