Marco Cappato è stato assolto per la morte di Dj Fabo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La Corte d'Assise di Milano hadall'accusa di 'aiuto al suicidio' per avere accompagnato Fabiano Antoniani (Dj), rimasto tetraplegico e cieco a causa di un incidente stradale, a morire in una clinica in Svizzera. Un lungo applauso ha accolto la lettura in aula del dispositivo di assoluzione. È stata quindi accolta la richiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Sara Arduini, secondo i qualiandava'perché il fatto non sussiste'. Antoniani "e'libero di scegliere di morire con dignità", ha detto Siciliano. Secondo il magistrato, la scelta di Djè avvenuta in conformità alle condizioni individuate dalla Consulta per escludere che l'accompagnamento di un malato a morire sia considerato un reato. Antoniani, ha argomentato Siciliano, soffriva di "una patologia irreversibile che gli procurava ...

