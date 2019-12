Lo strazio del padre di Gaia | Come faccio ad andare avanti?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Pina Francone Il dolore inconsolabile del papà diVon Freyman, paralizzato dopo un grave incidente in moto avvenuto nel 2011 "Adesso non ho ragioni perera la mia forza dopo l’incidente che avevo subito". Quello deldiVon Freyman è un dolore inconsolabile. Sua figlia, insieme a Camilla Romagnoli, ha perso drammaticamente la vita la notte di sabato, venendo investita dalla Renault Koleos guidata da Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo. Degli ultimi minuti la notizia relativa agli esami circa il tasso alcolemico del ventenne: dai risultati è emerso che il giovane fosse al volante dell’automobile con un tasso alcolemico dell'1,4. Mentre è stato registrato un esisto non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. A Pietro Genovese, infine, gli era stata restituita da poco la patente di guida: ora è indagato a piede libero con ...

58Franci58 : @Antigon25386936 Mi pare normale. Ho pensato subito alle mie figlie, alle discussioni sull'ora del rientro, all'ans… - fabriziosbardel : Due sedicenni vittime di un incidente stradale a Corso Francia. Amiche del cuore e compagne di banco. Lo strazio d… - ENobili : @DaliaDaliaanfo Non oso mettermi nei panni dei familiari delle vittime, ne in quella del ragazzo. Lo strazio è indicibile. -