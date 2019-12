Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il tempo non passa invano. Fa apparire le cose in un'altra luce. Fu così pere sua moglie in "Sorapis". Anche perin Lc 2,29-32

POLOPSICODINAM : LETTURE/ Montale e il vecchio Simeone, memoria e attesa di un amore -