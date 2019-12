India,incendio in un magazzino: 9 morti

Unin undi New Delhi ha causato la morte di 9 persone e il ferimento di altre tre. Lo riportano fonti ufficiali dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il rogo si è sviluppato per cause non ancora accertate nelle prime ore del mattino nel quartiere di Kirari. Ci sono volute circa tre ore per domare le fiamme(Di lunedì 23 dicembre 2019)