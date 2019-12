Grande Fratello Vip | Antonio Zequila sarà uno dei concorrenti

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Adriana Volpe, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Paolo Ciavarro, Pago, Rita Rusic, Barbara Alberti, Andrea Denver, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia: sono questi i nomi, alcuni non ancora confermati, che dovrebbero far parte delVip 4, il celebre reality in onda su Canale 5 e condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Giorni pieni di indiscrezioni, considerando che il programma inizierà tra meno di un mese, ovvero Mercoledì 8 Gennaio 2020. Gli opinionisti, già confermati, saranno Pupo e Wanda Nara, ma ancora oggi vengono ufficializzati nuovi nomi che andranno a comporre il cast. Durante l’ultima puntata de Le Iene andata in onda, proprio gli opinionisti hanno rilasciato un’intervista doppia, nella quale hanno svelato un altro concorrente del reality. Stiamo parlando di, celebre tra i più giovani per via della famosa ...

Leggi la notizia su trendit

