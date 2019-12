F1 | UFFICIALE | Charles Leclerc fino al 2024 con la Ferrari La Rossa blinda il monegasco

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “La ScuderiaMission Winnow è lieta di comunicare di avere esteso il contratto con. Il talento che la squadra italiana ha cresciuto in casa dal 2016, all’interno dellaDriver Academy, sarà dunque legato al teamalla fine della stagione“. E’ questo il testo del comunicatoreso noto dalla, circa il prolungamento del contratto del pilota di F1. Il, cresciuto nellaDriver Academy e campione del mondo nel 2017 in F2, ha confermato le sue grandi qualità di guida nel suo primo anno con la, conquistando 7 pole-position, 2 vittorie e 10 podi. Riscontri che hanno convinto la scuderia di Maranello a compiere un passo importante. Non sono state annunciate le cifre ma, stando a quanto si è scritto sui giornali, si parla di un contratto da 9 milioni all’anno. “Sono ...

