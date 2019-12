Clemente Mastella in terapia intensiva | non sarà presente all’inaugurazione del primo Mc

Leggi la notizia su newnotizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il sindaco di Benevento è ricoverato ine non potrà partecipare alle cerimonie previste per Natale. Da Dagospia apprendiamo che, attualmentecittadino di Benevento, si trova all’ospedale Rummo presso il reparto di, a causa di un’asma bronchiale. La struttura ha reso noto che il sindacosottoposto ad … L'articoloin, nonall’inaugurazione delMc Donald’s di Benevento sembra essere ilsu NewNotizie.it.

Agenzia_Ansa : Malore per Clemente #Mastella, ricoverato in terapia intensiva. Per difficoltà respiratorie, ma i medici sono ottim… - SkyTG24 : Benevento, Mastella ricoverato in terapia intensiva per malore - tulisso : Malore per Clemente Mastella, ricoverato in terapia intensiva -