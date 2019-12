Catania: con l’auto contro un camion di arance: Irene Sauro muore a 39 anni (Di lunedì 23 dicembre 2019) L’incidente è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3 e 30. La donna stava percorrendo l’autostrada Catania-Siracusa quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un tir carico di arance ed è morta sul colpo. Irene Sauro era molto conosciuta ad Augusta, dove era stata anche eletta consigliera comunale. Incidente mortale la scorsa notte, intorno alle 3 e 30, lungo l’autostrada Catania-Siracusa, in territorio di Carlentini, dove Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta, nel Siracusano, ha perso la vita dopo che la sua Mercedes Clk si è scontrata con un tir che trasportava arance e viaggiava nella stessa direzione. Lo scontro è avvenuto nelle vicinanze di una curva. Illeso il conducente del mezzo pesante, mentre lievemente ferito il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la vittima. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per accertare le ...

Leggi la notizia su limemagazine.eu

Catania con Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Catania con