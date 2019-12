Call Of Duty Modern Warfare | grazie ad alcuni trucchetti è possibile ottenere velocemente

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La Tactical Nuke è una ricompensa che sulla carta dovrebbe essere molto difficile danel multiplayer diof, tuttaviagiocatori hanno trovato il modo dile 30 uccisioni necessarie al suo sblocco in circa 40 secondi.Di recente il canale Youtube TapXNation ha postato un video in cui viene illustrato il procedimento, in pratica basta presidiarespecifici spawn point della mappa Shipment, una piccola nuova arrivata della settimana scorsa. Di seguito il video."La posta in gioco è massima. I giocatori impersonano i letali operativi Tier One in una saga mozzafiato che cambierà gli equilibri del potere mondiale. Sviluppato da Infinity Ward, da cui tutto ha avuto inizio e che stavolta propone una rivisitazione totale dell'iconica serie" - recita la descrizione del gioco.Leggi altro...

