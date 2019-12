Bambina rapita a Milano dal padre | ritrovata in Danimarca

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La, lo scorso 20 dicembre, dalsi trova in. La notizia arriva dagli agenti della squadra mobile diche hanno rintracciato la piccola. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con gli agenti dello Scip della Polizia. La piccola al momento si trova in una struttura della polizia danese. Gli investigatori sono riusciti a rintracciarla in seguito a una telefonata fatta dalla piccola alla madre, Mariana Veintimilla. Gli agenti hanno immediatamente localizzato la chiamata nella città di Aarhus indalsiriano LadalMaher Balle originario della Siria, era stata affidata alla mamma dopo la separazione dei genitori. Ilè riuscito a prelevare la bimba di 11 anni dalla scuola, senza che il personale si opponesse, forse perché non adeguatamente informato. ...

