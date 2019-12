Alessia Merz a Vieni da me | ‘Con Fabio Bazzani fu colpo di fulmine’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Grande sorpresa per i figli degli anni ’90 nella puntata dida me in onda lunedì 23 dicembre. Caterina Balivo ospita infatti, lanciata dal programma cult Non è la Rai e poi diventata velina di Striscia la notizia.oggi è mamma di due bambini e moglie dell’ex calciatore, a proposito del quale rivela: “Ci siamo incontrati nel 2004, nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò e quindi piùdi fulmine di così“. A farli conoscere fu Simona Ventura: “All’epoca Simona stava con Bettarini egiocava con lui e quindi ci ha presentati”. Quando il regista preferìad Angelina Jolie Nel corso dell’intervista, come riporta Ilsussidiario.it,parla anche di un curioso aneddoto, quando cioè fu scelta per un film al posto di Angelina Jolie. “Stefano Salvati che io ...

