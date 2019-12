Inter | Conte scaramantico | «Incrociamo le dita»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il tecnico dell’parla del suo rapporto con la sconfitta: «È un lutto temporaneo per la famiglia» Antonioha parlato del rapporto con le sconfitte durante il programma Che tempo che Fa condotto da Fabio Fazio: «Se mi godo le vittorie? Poco, la sconfitta invece da me dura tantissimo, un giorno o due». «La avverto tanto, è un lutto temporaneo anche per la famiglia. Se ora sononto? Sì, ma non diciamo niente.le», ha concluso il tecnico dell’, in merito alla posizione di classifica. Leggi su Calcionews24.com

