Gregoretti | Matteo Salvini e il brutto presentimento | quella mossa dei pm per farlo fuori

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019)davanti alla telecamere ostenta tranquillità, ma dietro le quinte il casolo preoccupa e non poco. "I pm vogliono farmi" ribadisce in continuazione. La questione che il 20 gennaio finirà in Senato,sull'eventuale processo nei confronti del leader leghista sul r

SkyTG24 : Il commento di Matteo #Salvini sul caso della nave #Gregoretti: 'Se adesso qualcuno per salvare la poltrona e non l… - LegaSalvini : #GREGORETTI, ORGOGLIO MATTEO #SALVINI: 'DA MINISTRO RIFAREI TUTTO, E LO RIFARÒ' - SoIitaryCat : RT @manuscod: Nave Gregoretti, ecco le prove che scagionano Salvini: decisione presa dal governo -