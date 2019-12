Giuseppe Conte | Bruno Vespa | Pronta la lista in appoggio del Pd | non tornerà a fare

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019)analizza l'attuale situazione politica e in particolare il futuro del governo e del suo premier:. Per il conduttore di Porta a Porta il rapporto che lega l'avvocato del popolo con i grillini è destinato a finire. E anche lo stato di salute delbis non è dei migliori:

CarloCalenda : In memoria del @pdnetwork. Perché la dichiarazione di oggi di Nicola Zingaretti su Giuseppe Conte “punto di riferim… - Linkiesta : Il segretario del Partito democratico considera Giuseppe Conte, il segnaposto di Casaleggio, un «punto fortissimo d… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE, ALTRA CADUTA DI STILE. FOTO E SORRISI COL LIBRO CHE OFFENDE MATTEO SALVINI -