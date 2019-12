Di Maio:il governo e M5S è con Gratteri

"Un servitore dello Stato come Nicolamerita solo rispetto" e non "insulti, come ha fatto qualcuno in questi giorni, addirittura una deputata della Repubblica che ha avuto il coraggio di definire tutto uno show". Così Di, ringraziando il magistrato a nome dele del M5S per il blitz contro la 'ndrangheta con 334 arresti. Il capo politico del M5S critica quindi le parole della Bossio, del Pd: "Inaccettabili". "Combattere le mafie non è uno show, ma un dovere".E critica anche i giornali che non lo hanno sostenuto.(Di domenica 22 dicembre 2019)