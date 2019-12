Calciomercato | l’Inter attende Vidal ma il Barcellona è intenzionato a dire no

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono giorni di grande fermento intorno al nome di Arturo. Il centrocampista cileno è al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero prossimo a trasferirsi all’Inter alla corte del suo vecchio allenatore Antonio Conte, ma ilfa muro e non sembraa privarsene. Mercoledì scorso, prima del Clasico contro il Real Madrid,aveva abbandonato infuriato l’allenamento di rifinitura non appena aveva compreso che non avrebbe fatto parte dell’undici titolare. Sembrava che l’episodio potesse rappresentare la pietra tombale sul rapporto tra il cileno e il club azulgrana e invece Ernesto Valverde lo ha subito riproposto in campo nel match vinto ieri sera contro l’Alaves: una scelta fortunata, visto cheè andato anche a segno al 45′ del primo tempo. Illo considera una pedina importante all’interno del ...

