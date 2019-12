Usa | investe ragazza perché “sembra messicana”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nello stato americano dello Iowa una donna di 42 anni ha investito una giovanesembrava messicana. La donna è stata riconosciuta dai passanti e fermata dalla polizia, scioccata dalla dichiarazioni razziste dell’americana. Usa, 42enne“messicana” Negli Usa le politiche anti-sudamericane attivate da Donald Trump continuano a produrre effetti scioccanti. Lo scorso 9 dicembre, infatti, a Des Moines, In Iowa, Nicole Marie Poole Franklin, una donna di 42 anni ha investito con la propria auto una ragazzina di 14 anni, credendola messicana. La ragazzina ha riportato diverse ferite, come descrive la polizia, ma la donna è stata subito arrestata e accusata di tentato omicidio grazie alla testimonianza di alcuni passanti, presenti sul luogo del fatto in quel giorno in cui la follia ha preso il sopravvento sulla donna americana. Parlando ...

