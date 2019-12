Udine | maltrattamenti all' asilo | sospese 2 maestre

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Duein servizio presso una scuola dell'infanzia in provincia disono stateper 8 mesi dopo che le forze dell'ordine hanno accertato diversi episodi die atteggiamenti aggressivi delle due donne nei confronti dei bambini che venivano loro affidati.Le indagini, partite dopo la segnalazione di alcuni genitori, hanno permesso di accertare che quello adottato dalle due donne fosse un comportamento abituale, al punto che secondo gli inquirenti in classe si sarebbe creato un clima di umiliazione e costante mortificazione.I bimbi venivano spesso insultati e strattonati, mortificati e derisi davanti ai compagni dalle due. Quando le prove a carico delle due donne sono state sufficienti a giustificare un loro allontanamento è scattato il loro allentamento dalla scuola.Le due donne, come disposto dal gip del Tribunale disu richiesta dalla ...

