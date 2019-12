Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIlFrancesco Emilio, ormai punto di riferimento della lotta all’illegalità napoletana, ha commentato sulla propria pagina social l’annullamento deldi, in programma il 23 dicembre nel popolare rione Libertà.punta il dito contro la costante irregolarità delle autorizzazioni dei concerti del cantante napoletano, che qualche mese fa ha sposato Tina Rispoli, vedova di camorra. “Bloccato: “Ma ce n’è stato almeno uno diregolare?” Il cantante neo-melodicosi ritrova, di nuovo, a non potersi esibire a causa delle mancate autorizzazioni. Stavolta era lo spazio antistante ad un bar dil’area designata per ildel neo-melodico, evento pubblicizzato attraverso locandine, manifesti e post sui ...

anteprima24 : ** Tony #Colombo a #Benevento, il consigliere regionale #Borrelli: 'Mai un #Concerto regolare' **… - radiocampania : Su Radio Campania Ora In Onda La donna che amo di piu' - #Tony Colombo Scarica La Nostra App… - beneventoapp : RICHIAMEREBBE PIU’ FAN DEL PREVISTO, ANNULLATO CONCERTO DI TONY COLOMBO : Annullato il concerto del cantante neome… -