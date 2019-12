Stalking e minacce di morte alle vicine di casa | arrestata una 77enne

Pontecagnano - Stalking nell’era dei social : minacce di morte per il blocco su Instagram : Tempo di lettura: 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – C’è una storia di amore finita male, con lui, 19enne di Pontecagnano Faiano che non riusciva a darsi pace per la scelta dell’ex, una coetanea di Montercorvino Pugliano di mettere fine alla loro relazione, iniziata quando erano minorenni, dietro l’operazione con la quale i carabinieri di Battipaglia, agli ordini del comandante Sisto, hanno fermato lo stalker. ...