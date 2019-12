Sergio Vessicchio attacca Alba Parietti | “è una marchettara” – VIDEO

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 21 dicembre 2019)torna alla carica, dopo tutto ciò che è accaduto durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, quando la conduttrice Barbara d’Urso ha deciso di chiudere in diretta il collegamento con lui, dopo gli infiniti attacchi ricevuti. Adesso nel mirino diè finita direttamente, spesso presente proprio nei salotti della d’Urso. L’attacco si è consumato nelle Instagram Stories di Anna Di Fonzo, conduttrice di un programma chiamato Il Punto, in onda su Antenna Sud, emittente che trasmette in Puglia. La conduttrice chiede aun parere sulla, e lui risponde senza esitare Laè una marchettara, ma te l’ho detto tante volte. È una marchettara nazionale, lo sanno tutti! La Di Fonzo si è dissociata, pur tenendo su il sorriso e pubblicando comunque le Instagram ...

