Sarri contro Allegri

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di sabato 21 dicembre 2019) In vista della Supercoppa Italianala Lazio, Maurizioha parlato in conferenza stampa a Riyad. Il tecnico ha commentato anche le considerazioni di Massimiliano, che in un’intervista a Espn ha dichiarato che “tattica, schemi, in Italia sono tutte puttanate”. Questa la risposta di Maurizioin conferenza stampa. “I giocatori sono come i cavalli e gli schemi sono cavolate come dice? Spero solo non se ne accorgano i presidenti o i nostri salari subiranno tanto. Che un tecnico non debba stravolgere i giocatori per allenare se stesso sono d’accordo, ma incidere su una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori va fatto. Sono opinioni personali, modo di intendere il lavoro differente”, ha detto l’ex allenatore del Napoli. Più di una voltasi era reso protagonista di accesi confronti televisivi con ...

