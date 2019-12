Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 21 dicembre 2019)natalizia delle soap opera di Canale 5 Dopo il cambio didi, che vedrà la soap prendersi unadal 22 dicembre al 7 gennaio 2020, ora tocca a Unae Il. Per quanto riguarda le due serie spagnole, non si tratterà di uno stop come quella della telenovela americana, ma di una… L'articoloin, Ile Unaproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Programmazione Natale 2019: Beautiful in pausa, Il segreto e Una Vita cambiano orarioi - - AliceDitsi : La programmazione televisiva di Natale di quest'anno fa proprio cagare - BIweb : Buon #Natale e Buone feste da tutto il team di Business International. Vi aspettiamo nel 2020 con la nostra progra… -