Maltempo Friuli | un’altra auto su strada vietata | salvato dai Vigili del Fuoco

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Unmobilista è statodaidelche lo hanno recuperato con l’elicottero dopo che ha cercato di guadare il fiume Meduna all’altezza di Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone). Il fatto si è verificato attorno alle 8 e la località dista pochi chilometri in linea d’aria da dove, la notte scorsa, lungo il medesimo corso d’acqua, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla piena. In entrambi i casi glimobilisti hanno trasgredito i divieti oltrepassando le sbarre che impediscono l’accesso. E anche per far fronte alla seconda emergenza sono intervenuti ideldel Comando provinciale, ma vista la criticita’ della situazione e’ stato subito fatto alzare in volo il velivolo, che ha recuperato l’mobilista e lo ha portato precauzionalmente in ospedale a Pordenone: aveva un principio ...

Tg3web : Allerta arancione per domani dal Friuli alla Basilicata. Una nuova ondata di maltempo ha investito l'Italia. Liguri… - repubblica : Meteo, il maltempo fa una vittima in Friuli. Acqua alta a Venezia [aggiornamento delle 09:42] - RaiNews : Il #maltempo fa una vittima in Friuli. Acqua alta a Venezia e allerta in 14 regioni -