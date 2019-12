LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA | Moioli e Visintin si giocano la vittoria

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Programma e orari 10:47 Il favorito sulla carta è Alessandro Haemmerle, vincitore della scorsa tappa e detentore della sfera di cristallo, altri indiziati al podio sono sicuramente Bolton, Noerl e Eguibar. 10:44 In casa azzurra si spera anche in una buona prestazione di Lorenzo Sommariva, che in Austria ha fatto vedere buone cose. 10:41 In campo maschile ci aspetta molto da, vincitore su questa pista nel 2017, ma anche da Emanuel Perathoner che invece atrionfato lo scorso anno. 10:38 La spedizione azzurra viene dalla tappa di Montafon, dove sono arrivati un secondo posto di Michela Mioli e un terzo di Omar. 10:35 Buongiorno e benvenuti alladella fase finale della tappa di Cervina di Coppa del Mondo-2020 di. Buongiorno e benvenuti alla...

