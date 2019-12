Le 5 cose che forse non sai sui tuoi piedi

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 dicembre 2019) Isono un tratto distintivo tipico dell’uomo: ci hanno permesso di metterci ine di percorrere grandi distanze. Se la nostra specie è diventata quello che è sicuramente è anche grazie ai nostri. Quali sono leche solitamente tutti ignorano sui? Ci sono alcuni dettagli che molti non sanno, vediamo li insieme. Le 5che non sai suiNonostante siamo abituati a vedere costantemente i nostri, ci sono alcuni segreti che quasi nessuno di noi conosce. In fondo quando si è abituati ad avere sotto gli occhi una cosa, è proprio il momento in cui non ci si accorge di qualche dettaglio.e matematica I, anche quelli più piccoli e sottili nascondono meccanismi fenomenali: 26 ossa, 33 articolazioni, 19 muscoli e 107 legamenti. Lo sapevate?e unità di misura Nei paesi anglosassoni isono considerati una vera e propria unità di ...

CarloCalenda : Luisella, può essere, ma cerco di spiegare le cose nella loro complessità. Perché sono complesse. E forse in questo… - mecna : Mi autocito perchè sono l'unico che dice cose da ripetere. - M5S_Baroni : #GRATTERI: Era importante avere strategia, un sogno, una rivoluzione…smontare la #Calabria come un #Lego e poi rimo… -