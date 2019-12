Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il Presidenterileva che ildihaladi 8e ha creato 28mila posti di lavoro, ha avuto un impatto molto forte sulla

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, Inps: oltre un milione di domande accolte. Importo medio: 484 euro. In Campania quasi un q… - FirenzePost : Inps: reddito di cittadinanza ha ridotto la povertà di 8 punti - maxsalvia : RT @lucianocapone: Grazie alla redazione del Fattoquotidiano. it che mi cita per smentire i numeri improbabili di Tridico sulla povertà e i… -