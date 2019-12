Il maltempo sta causando molti disagi in diverse regioni d’Italia

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) A causa delle forti piogge in Liguria è stata diramata l'allerta rossa, a Venezia c'è l'acqua alta e in Friuli Venezia Giulia è morta una persona

emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - AndreGiovannoni : RT @emergenzavvf: #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando #Liguria… - giolovegary : RT @emergenzavvf: #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando #Liguria… -