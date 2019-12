I due papi | Jonathan Pryce | “Papa Francesco è un leader politico più che religioso”

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019) I due, la nostra intervista ae Fernando Meirelles, protagonista e regista del film Netflix in catalogo dal 20 dicembre. Joseph Ratzinger e Jorge Bergoglio, ovvero Papa Benedetto XVI e Papa, i dueraccontati mirabilmente dal regista Fernando Meirelles nel film Netflix aggiunto al catalogo il 20 dicembre. Merito di uno script che dà vita al confronto tra i due personaggi, ma anche a due interpreti di altissimo livello come Anthony Hopkins e. Proprio quest'ultimo, insieme al regista e ai produttori Dan Lin e Tracey Seaward, sono stati protagonisti della conferenza romana in cui hanno raccontato temi e realizzazione di una delle produzioni più di valore messe in campo dal popolare canale streaming nel corso di ...

