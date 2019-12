Federico Fashion Style | “piaccio tantissimo a uomini e donne | ma non sono gay”

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 21 dicembre 2019) Se è vero il detto Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, possiamo tranquillamente fermare tutto ed eleggere, ad una unanimità,Mister Universo. Stando ad alcune sue recenti dichiarazioni, rilasciate al settimanale Chi, sembrerebbe essere un uomo molto richiesto dalle(e non solo) Piaccio. Ricevo proposte dae daavrebbe affermato il parrucchiere di Giulia De Lellis, per poi rivelare più recentemente, su gay.it, che la cosa lo diverte e anche molto. Se ho ricevuto avances da parte del mondo maschile? La cosa mi diverte! Vuol dire checosì bello che piaccio a tutti.è gay?in molti a chiederselo e in diversi a sospettarlo maLauri, in arte, non è gay.sposato da 12 anni con Letizia e abbiamo una bimba che si chiama Sophie Maelle. ...

