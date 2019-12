Allerta Meteo Firenze | continua il codice giallo per vento | pioggia e temporali

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ancoraper. È quanto comunica il nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda sia il comune diche quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il Cfr ha prolungato anche alla giornata di domani ilper rischio idraulico reticolo principale e minore,. Al momento nessuna criticità rilevante da segnalare.L'articoloilperWeb.

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - repubblica : Meteo, acqua alta a Venezia e allerta in 14 regioni [aggiornamento delle 08:51] - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNA Prosecuzione avviso di allerta meteo: fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00.00 di sa… -